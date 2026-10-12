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«Уже этой зимой!» – Зеленский угрожает разбомбить российскую нефтепереработку и экспортные нефтяные терминалы

«Уже этой зимой!» – Зеленский угрожает разбомбить российскую нефтепереработку и экспортные нефтяные терминалы

Зимой Украина будет бить по российской энергетике, чтобы устроить блэкаут в городах. Об этом на Варшавской конференции по безопасности заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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