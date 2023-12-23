Стала известна зарплата медсестер эндоскопии в частных клиниках Челябинска

В Челябинске медицинские сестры эндоскопии в частных клиниках могут зарабатывать до 60 тысяч рублей. В начале карьеры такие специалисты получают от 30 до 35 тысяч рублей, сообщают аналитики сервиса SuperJob.
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