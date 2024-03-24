На 77-м году жизни умер Даниэль Беретта «французский Шварценеггер»

23 марта скончался Лешек Длугош. Он был польским поэтом, пианистом, композитором, певцом и актером. Известен своими такими произведениями, как “Третий час ночи”, “Знаки зодиака” (Адам, главная роль), “На серебряной планете” и другими.
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