«Мы принципиально реагировали на неправомерное вмешательство в бизнес-процессы»

Прокурорская проверка реализации плана развития Северного морского пути выявила более 600 нарушений законодательства, возбуждены уголовные дела, сообщил «Известиям» генпрокурор Игорь Краснов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
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