Без малого семьсот: самые резонансные законы, принятые Госдумой в 2023 году

«За 2023 год мы с вами приняли 694 закона. Эта цифра сама говорит за себя, показатель количественный большой, но самое главное – качественный показатель», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, закрывая осеннюю сессию.
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