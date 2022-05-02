Зеленский не признал радикализм на Украине

Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global look press Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил националистический батальон «Азов»* (против бойцов в РФ возбуждены уголовные дела) за службу.
Популярные статьи
- Лиман в оперативном окружении! Закидывание МЯСОМ резервистов вылилось для ВСУ в КАТАСТРОФУ НА ФРОНТЕ. Сводки Юрий Подоляка (20 видео)
- Нацист «Азова» требует отправлять эвакуируемых гражданских с «Азовстали» на подконтрольные Киеву территории
- «Карету, мне карету»: Олег Тиньков попрощался с банком и Россией
Свежие комментарии