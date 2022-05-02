Мировое обозрение

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Зеленский не признал радикализм на Украине

Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global look press Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил националистический батальон «Азов»* (против бойцов в РФ возбуждены уголовные дела) за службу.

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