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Бисквиты больше не пеку: пышнейший манник без яиц просто шикарен! Экономный и простой в приготовлении.

Манники не любить невозможно. Хотя бы потому, что они всегда получаются. Не чудо ли: отправляешь в духовку мешанину (зачастую из того, что нашлось в холодильнике), а спустя короткое время достаешь пышную вкуснятину, поднявшуюся куполом над формой! Шоколадный манник без яиц, молока и кефира ….

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