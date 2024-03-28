Бисквиты больше не пеку: пышнейший манник без яиц просто шикарен! Экономный и простой в приготовлении.

Манники не любить невозможно. Хотя бы потому, что они всегда получаются. Не чудо ли: отправляешь в духовку мешанину (зачастую из того, что нашлось в холодильнике), а спустя короткое время достаешь пышную вкуснятину, поднявшуюся куполом над формой! Шоколадный манник без яиц, молока и кефира ….