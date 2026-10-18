В результате пожара в Воронеже пострадали две женщины, спасатели эвакуировали 17 человек. Огонь охватил однокомнатную квартиру площадью 15 квадратных метров, помещение выгорело полностью.
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