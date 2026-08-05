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Парламент Индии потребовал извинений от Цукерберга за удаленное видео

Парламент Индии потребовал извинений от Цукерберга за удаленное видео

В течение трех дней принести безусловные извинения за временное удаление выступления премьер-министра Индии Нарендры Моди потребовал от главы Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марка Цукерберга Постоянный парламентский комитет Индии по электронике и информационным технологиям, говорится в опубликованном 5 августа обращении комитета к секретарю министерства электроники и информационных технологий С.

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