Парламент Индии потребовал извинений от Цукерберга за удаленное видео

В течение трех дней принести безусловные извинения за временное удаление выступления премьер-министра Индии Нарендры Моди потребовал от главы Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марка Цукерберга Постоянный парламентский комитет Индии по электронике и информационным технологиям, говорится в опубликованном 5 августа обращении комитета к секретарю министерства электроники и информационных технологий С.