Советское кино помнит не только роли, но и то, что оставалось за кадром. В этой подборке — шесть актёров, чьи срывы аукались на съёмках, стоили ролей и вмешивались в семейную жизнь.
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