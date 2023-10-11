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Кто придумал выражение «грызть гранит науки»?

Кто придумал выражение «грызть гранит науки»?

Сегодня — день рождения крылатого выражения! А породил его не кто-нибудь, а заклятый враг Сталина. фото: нейросетиВыражение «грызть гранит науки» с переносного на человеческий переводится как «усердно что-то изучать, старательно осваивать».

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