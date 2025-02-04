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ФНС дополнительно разъяснит порядок уплаты турналога отелями за номера, выкупленные туроператорами

В конце прошлого года Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в Федеральную налоговую службу (ФНС) с просьбой разъяснить порядок начисления туристического налога в рамках отношений отелей и туроператоров, которые заранее выкупают номера или блоки мест у средств размещения для последующей перепродажи их туристам составе турпакетов.

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