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Сотни домов повреждены после обстрела ВСУ Новой Каховки

Десятки домов уничтожены, а сотни повреждены в результате обстрела ВСУ Новой Каховки. Соответствующее заявление в беседе с корреспондентом "Известий" Иваном Литоминым сделал глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

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