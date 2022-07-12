Сотни домов повреждены после обстрела ВСУ Новой Каховки

Десятки домов уничтожены, а сотни повреждены в результате обстрела ВСУ Новой Каховки. Соответствующее заявление в беседе с корреспондентом "Известий" Иваном Литоминым сделал глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.