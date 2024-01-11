Форвард Дзюба ответил блогеру Уткину на критику шоу со Слуцким

Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба высмеял популярного футбольного блогера и журналиста, в прошлом известного комментатора Василия Уткина во время шоу, которое он вместе с российским тренером Леонидом Слуцким ведет на YouTube.
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