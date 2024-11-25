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Закон и Порядок

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Джеорджеску лидирует на выборах после подсчета голосов внутри Румынии

Джеорджеску лидирует на выборах после подсчета голосов внутри Румынии

Джеорджеску лидирует на выборах в Румынии после подсчета голосов внутри страны © AP Photo / Vadim Ghirda Президентские выборы в Румынии.

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