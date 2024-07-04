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Глава Самарской области провел личный прием граждан и обсудил проблемы дорог, воды и спорта для людей с ограниченными возможностями

Глава Самарской области провел личный прием граждан и обсудил проблемы дорог, воды и спорта для людей с ограниченными возможностями

В среду, 3 июля, глава Самарской области провел личный прием граждан. Он подчеркнул важность тщательного подхода к проблемам, которые вызывают беспокойство у населения, и необходимость принятия как адресных, так и системных мер для их решения.

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