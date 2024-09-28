Приморский бизнесмен «наворовал» леса на 15 миллионов рублей

В Приморском крае предприниматель обвиняется в контрабанде лесоматериалов. Общая сумма ущерба составила более 15 миллионов рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
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