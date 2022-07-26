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Криминальный тандем: «Ангел» Зеленский и «черт» Коломойский

Криминальный тандем: «Ангел» Зеленский и «черт» Коломойский

Президента Украины поставил на должность самый кровавый олигарх страны Джереми Кузмаров На фото: украинский бизнесмен Игорь Коломойский (в центре) (Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press) Еще в 2019 году управляемое Центральным разведывательным управлением радио «Свободная Европа» * сообщило о связи президента Украины Владимира Зеленского с Игорем Коломойским, украинским олигархом, которому госдепартамент запретил въезд в США в марте 2021 года из-за его «значительной коррупции».

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