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Барриос отстранен на 1 матч, победы «Зенита» и «Динамо», «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Хилаля» Малкома, Норманн расторг контракт с «Динамо», Федор хочет боя с Тайсоном и другие новости

1. Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос дисквалифицирован на один матч РПЛ за удаление в игре с «Динамо».

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Комментарии
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Лена Мисько
Бомжи офигенные дипломаты, конечно. Оспорили чистую красную так, как будто там ничего не было... ЭСК постановило, что красная - чистая; но вместо двух возможных матчей дисквалификации оставили один... в качестве утешения: только не нойте ;) финт ясен как божий день: затевалось все это, чтоб Барриос сыграл с нами
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2 час.
Лена Мисько
Можно вспомнить еще с каким упоением ГСО отмазывал Кришито, когда тот прервал с нарушением проход Промеса и ему не показали карточку за срыв атаки.
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2 час.
Лена Мисько
я много чего помню, и постоянно напоминаю, что будут аналогичные моменты, и мы посмотрим какие аргументы ЭСК будет выдумывать для бомжей... взять хотя бы наступ на Бальде, тогда противники Спартака говорили, что это не фол, а теперь оказывается у Макарова такой же наступ, и они говорят фол!, и требуют вторую ЖК ;) ай ай ай))))
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2 час.

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