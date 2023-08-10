Барриос отстранен на 1 матч, победы «Зенита» и «Динамо», «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Хилаля» Малкома, Норманн расторг контракт с «Динамо», Федор хочет боя с Тайсоном и другие новости

Лена Мисько Бомжи офигенные дипломаты, конечно. Оспорили чистую красную так, как будто там ничего не было... ЭСК постановило, что красная - чистая; но вместо двух возможных матчей дисквалификации оставили один... в качестве утешения: только не нойте ;) финт ясен как божий день: затевалось все это, чтоб Барриос сыграл с нами

Лена Мисько Можно вспомнить еще с каким упоением ГСО отмазывал Кришито, когда тот прервал с нарушением проход Промеса и ему не показали карточку за срыв атаки.