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Царьград

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"Такая мобилизация нам нужна". Неожиданное заявление Сладкова. Вскрыты три плана Киева. На фронт возвращается скандальный командир

"Такая мобилизация нам нужна". Неожиданное заявление Сладкова. Вскрыты три плана Киева. На фронт возвращается скандальный командир

Характер СВО меняется на глазах, приобретая черты кибернетического противостояния. Однако за тактическими инновациями вскрываются и старые политические интриги противника, где на сцену ТВД возвращаются фигуры из пыльных подвалов мариупольской "Азовстали".

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