"Такая мобилизация нам нужна". Неожиданное заявление Сладкова. Вскрыты три плана Киева. На фронт возвращается скандальный командир

Характер СВО меняется на глазах, приобретая черты кибернетического противостояния. Однако за тактическими инновациями вскрываются и старые политические интриги противника, где на сцену ТВД возвращаются фигуры из пыльных подвалов мариупольской "Азовстали".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии