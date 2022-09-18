МО РФ: батальон националистов «Айдара» потерял больше половины личного состава в боях под Зайцево

Союзные войска ликвидировали больше половины личного состава батальона националистов «Айдара» (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело) в ходе боевых действий в ДНР, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Союзные войска ликвидировали больше половины личного состава батальона националистов «Айдара» (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело) в ходе боевых действий в ДНР, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
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