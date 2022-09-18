Народные Новости

776 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николаевна
    Этого и стоило было ожидатьСледователи задер...
  • Лидия Курзаева
    Неспроста приняли этот закон. Видно  тяжёлые времена нас ждут.Госдума приняла з...
  • Николаевна
    Твари!!Пятеро мужчин пре...

МО РФ: батальон националистов «Айдара» потерял больше половины личного состава в боях под Зайцево

МО РФ: батальон националистов «Айдара» потерял больше половины личного состава в боях под Зайцево

Союзные войска ликвидировали больше половины личного состава батальона националистов «Айдара» (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело) в ходе боевых действий в ДНР, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх