Мемкоин KAMA прибавил 40% после объявления Харрис о выдвижении своей кандидатуры на выборах в президенты

Важным политическим событием стало объявление Джо Байдена об уходе с поста президента. После этого объявления вице-президент Камала Харрис была названа кандидатом от Демократической партии на предстоящих президентских выборах.
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