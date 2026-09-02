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Царьград

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Житель Забайкалья выплатил 1,2 млн рублей алиментов, испугавшись тюрьмы

Житель Забайкалья выплатил 1,2 млн рублей алиментов, испугавшись тюрьмы

Жителю Шилкинского округа пришлось полностью рассчитаться по алиментам после того, как в отношении него во второй раз завели уголовное дело.

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