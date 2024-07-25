Спутник погибшей в Турции МотоТани заявил о пропаже камеры с места ДТП

В связи с гибелью российской байкерши Татьяны Озолиной в результате дорожно-транспортного происшествия в Турции, куда она направлялась со своим спутником Сергеем Хардиковым, появляются противоречивые версии произошедшего.
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