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Новости Тамбова

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Арест "Kia Rio" побудил рассказовца оплатить долг по кредиту

Арест "Kia Rio" побудил рассказовца оплатить долг по кредиту

Житель Рассказова задолжал по кредитным платежам 340 тысяч рублей. Исполнительный документ о взыскании задолженности с 54-летнего мужчины поступил на исполнении в отделении судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам.

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