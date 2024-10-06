Арест "Kia Rio" побудил рассказовца оплатить долг по кредиту

Житель Рассказова задолжал по кредитным платежам 340 тысяч рублей. Исполнительный документ о взыскании задолженности с 54-летнего мужчины поступил на исполнении в отделении судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам.
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