Банк Citigroup по ошибке перевел клиенту 81 триллион долларов

Банк Citigroup ошибочно перевел клиенту 81 триллион долларов, пишет газета Financial Times. «Citigroup зачислил на счет клиента 81 триллион долларов, хотя должен был отправить только 280 долларов», — говорится в материале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии