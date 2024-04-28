Газиз яшьлек канлы яшь коя. Авыр ярам.озак түздем инде, Кичсез керәлмиләр алырга. Ах, бу ике сәгать, ник соң озак!? Язган микән монда калырга.
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Газиз яшьлек канлы яшь коя. Авыр ярам.озак түздем инде, Кичсез керәлмиләр алырга. Ах, бу ике сәгать, ник соң озак!? Язган микән монда калырга.