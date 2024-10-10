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Арагчи: Иран окажет противостоящим Израилю силам всю необходимую поддержку

Арагчи: Иран окажет противостоящим Израилю силам всю необходимую поддержку

Тегеран окажет силам, противостоящим Израилю, всю необходимую поддержку. С соответствующим заявлением в ходе интервью телевизионному каналу Al Jazeera выступил руководитель министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи.

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