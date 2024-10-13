НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

155 подписчиков

Беларусь не пропустила в 5 официальных матчах подряд. Рекорд – 6 игр при Криушенко

В 3-м туре Лиги наций команда Карлоса Алоса сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0).  Ранее в турнире белорусы обыграли Люксембург (1:0) и поделили очки с Болгарией (0:0), а в прошлом году было две победы – над Косово (1:0) и Андоррой (1:0) в рамках отбора Евро-2024.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх