Беларусь не пропустила в 5 официальных матчах подряд. Рекорд – 6 игр при Криушенко

В 3-м туре Лиги наций команда Карлоса Алоса сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0). Ранее в турнире белорусы обыграли Люксембург (1:0) и поделили очки с Болгарией (0:0), а в прошлом году было две победы – над Косово (1:0) и Андоррой (1:0) в рамках отбора Евро-2024.