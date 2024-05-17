– Әлфия апа, сез татарлар яшәгән ерак төбәкләргә үз инициативагыз белән чыгып китәсезме? – Бу – безнең үзебезнең инициатива.
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– Әлфия апа, сез татарлар яшәгән ерак төбәкләргә үз инициативагыз белән чыгып китәсезме? – Бу – безнең үзебезнең инициатива.