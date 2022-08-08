РБК: Минтруд разработает стратегию действий в интересах женщин и уберет «стеклянный потолок» | ТСН24

В министерстве труда и социальной защиты РФ приступили к разработке стратегии действий в интересах женщин, которая обеспечит равные права и позволит преодолеть стереотипы о социальных ролях гражданок страны, передает «Ямал-Медиа» со ссылкой на РБК.