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РБК: Минтруд разработает стратегию действий в интересах женщин и уберет «стеклянный потолок» | ТСН24

РБК: Минтруд разработает стратегию действий в интересах женщин и уберет «стеклянный потолок» | ТСН24

В министерстве труда и социальной защиты РФ приступили к разработке стратегии действий в интересах женщин, которая обеспечит равные права и позволит преодолеть стереотипы о социальных ролях гражданок страны, передает «Ямал-Медиа» со ссылкой на РБК.

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