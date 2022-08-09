Украинцы потребовали извинений от журналистов WSJ за статью об их языке

Федеральное агентство новостей Украинские пользователи Сети обрушились с критикой на американское издание The Wall Street Journal (WSJ) после выхода там статьи, посвященной статусу украинского языка, и потребовали извинений, передает РИА Новости.
Федеральное агентство новостей Украинские пользователи Сети обрушились с критикой на американское издание The Wall Street Journal (WSJ) после выхода там статьи, посвященной статусу украинского языка, и потребовали извинений, передает РИА Новости.
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