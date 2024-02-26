Николай Расторгуев купил «Урал» в подарок бойцам СВО

Солист группы «Любэ» рассказал о своей помощи СВО. С слов Расторгуева, во время гастролей в Челябинской области он приобрел грузовик для военнослужащих бригады «Пятнашки» под командованием его давнего друга, Героя ДНР Ахры Авидзбы.