Свой 79-й день рождения отмечает Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. И по этому случаю наши воспитанники отправились на экскурсию по территории завода, чтобы ощутить атмосферу работы завода и узнать о технологиях, используемых на производственном процессе, который можно увидеть воочию.