Свой 79-й день рождения отмечает Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. И по этому случаю наши воспитанники отправились на экскурсию по территории завода, чтобы ощутить атмосферу работы завода и узнать о технологиях, используемых на производственном процессе, который можно увидеть воочию.
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