Врио губернатора Смирнов заявил об отмене угрозы атаки БПЛА в Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале об отмене опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", — написал Смирнов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии