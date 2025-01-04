Поражение 155-мм самоходной гаубицы 2С22 «Богдана» (Tatra 158 Phoenix 8х8) ночным FPV-дроном самолетного типа «Молния».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Поражение 155-мм самоходной гаубицы 2С22 «Богдана» (Tatra 158 Phoenix 8х8) ночным FPV-дроном самолетного типа «Молния».
Свежие комментарии