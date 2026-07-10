От метлы до всенародной славы: известные актеры, которым приходилось работать дворниками

Путь к признанию и главным ролям редко бывает простым. Многим известным артистам, чьи имена сегодня украшают афиши, до прихода популярности приходилось браться за любую работу, чтобы оплачивать счета и покупать продукты.
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