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От метлы до всенародной славы: известные актеры, которым приходилось работать дворниками

От метлы до всенародной славы: известные актеры, которым приходилось работать дворниками

Путь к признанию и главным ролям редко бывает простым. Многим известным артистам, чьи имена сегодня украшают афиши, до прихода популярности приходилось браться за любую работу, чтобы оплачивать счета и покупать продукты.

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