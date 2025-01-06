Зеленский: Членство в НАТО сдержит Украину от нападения на РФ

Вступление Украины в НАТО станет гарантией безопасности не только для Киева, но и для России. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, отвечая на вопрос, какие гарантии безопасности может получить РФ в случае подписания мирного соглашения.