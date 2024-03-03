Макс Ферстаппен о шансе выиграть все гонки в сезоне: «Вероятно, трасса в Бахрейне – одна из сильнейших для болида «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл», оценивая выступление команды на Гран-при Бахрейна, отметил, что главным образом им нужно сосредоточиться на улучшении своих выступлений в квалификации: «Мне кажется, что с этой машиной мы, по какой-то причине, не очень хорошо смотримся, если говорить о темпе на одном быстром круге.