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В ДНР назвали Нюрнбергский процесс фундаментом для трибунала в республике

В ДНР назвали Нюрнбергский процесс фундаментом для трибунала в республике

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что фундаментом для подготовки трибунала над украинскими военными в республике является Нюрнбергский процесс, сообщает ТАСС.

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