В ДНР назвали Нюрнбергский процесс фундаментом для трибунала в республике

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что фундаментом для подготовки трибунала над украинскими военными в республике является Нюрнбергский процесс, сообщает ТАСС.
Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что фундаментом для подготовки трибунала над украинскими военными в республике является Нюрнбергский процесс, сообщает ТАСС.
Свежие комментарии