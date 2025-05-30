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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В ВТБ назвали факторы за и против снижения ключевой ставки

В ВТБ назвали факторы за и против снижения ключевой ставки

Несмотря на замедление инфляции, укрепление рубля и охлаждение экономики, которые говорят в пользу снижения ставки уже в июне, факторов против снижения больше, и они в итоге перевесят, прогнозирует первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

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