В ВТБ назвали факторы за и против снижения ключевой ставки

Несмотря на замедление инфляции, укрепление рубля и охлаждение экономики, которые говорят в пользу снижения ставки уже в июне, факторов против снижения больше, и они в итоге перевесят, прогнозирует первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
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