В ВТБ назвали факторы за и против снижения ключевой ставки

Несмотря на замедление инфляции, укрепление рубля и охлаждение экономики, которые говорят в пользу снижения ставки уже в июне, факторов против снижения больше, и они в итоге перевесят, прогнозирует первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.