Лавров рассказал о диалоге России и США по «Северным потокам»

Россия и Соединенные Штаты обсуждают тему «Северных потоков». Будет интересно, если Вашингтон использует свое влияние на Европу и заставит ее не отказываться от российского газа, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».