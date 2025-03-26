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Лавров рассказал о диалоге России и США по «Северным потокам»

Лавров рассказал о диалоге России и США по «Северным потокам»

Россия и Соединенные Штаты обсуждают тему «Северных потоков». Будет интересно, если Вашингтон использует свое влияние на Европу и заставит ее не отказываться от российского газа, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

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