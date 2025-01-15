Трамп запланировал визит в пострадавшие от пожаров районы Калифорнии

Избранный президент США Дональд Трамп планирует нанести визит в пострадавшие от масштабных лесных пожаров районы штата Калифорния, сообщил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).
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