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Мировое обозрение

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Командира с позывным Габа ликвидировали вместе с украинской ДРГ под Сумами

Командира с позывным Габа ликвидировали вместе с украинской ДРГ под Сумами

Главное в тезисах: Ликвидация командира: В Сумской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ вместе с её командиром Алексеем Донцовым, известным под позывным Габа.

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