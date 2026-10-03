Командира с позывным Габа ликвидировали вместе с украинской ДРГ под Сумами

Главное в тезисах: Ликвидация командира: В Сумской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ вместе с её командиром Алексеем Донцовым, известным под позывным Габа.
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