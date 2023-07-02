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Читатели «Гуаньча» подвергли критике условие Зеленского для переговоров с Россией

Читатели «Гуаньча» подвергли критике условие Зеленского для переговоров с Россией

Читатели китайского портала «Гуаньча» подвергли критике заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможности мирных переговоров с Россией только после восстановления контроля над территориями, входившими в состав страны в 1991 году.

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