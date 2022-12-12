Тимофей Мозгов – 17-й в рейтинге самых переплаченных игроков в истории НБА (HoopsHype)

Российский центровой Тимофей Мозгов попал на 17-ю строчку рейтинга самых переплаченных игроков в истории НБА по версии HoopsHype.
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