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Большая часть поляков плохо относится к Зеленскому

Большая часть поляков плохо относится к Зеленскому

Не менее 75% поляков негативно оценивают деятельность Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного исследовательским центром United Surveys по заказу газеты Rzeczpospolita.

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