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«Металлург» объявил об уходе Лайпсика, Керри, Керрана, Фисенко и еще 4 игроков

1 мая в КХЛ открывается трансферный рынок.  «Спасибо за работу, парни! Защитники Коди Керран и Артем Земченок, а также нападающие Александр Бурмистров, Джош Керри, Брендан Лайпсик, Анатолий Никонцев, Андрей Чибисов и Михаил Фисенко покидают «Металлург».

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