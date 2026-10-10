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Анна Уколова отказалась от Голливуда и продолжает сниматься в 16 проектах

Анна Уколова отказалась от Голливуда и продолжает сниматься в 16 проектах

15 февраля 2026 года Анне Уколовой исполняется 48 лет. За плечами актрисы — больше 150 работ, впереди — ещё полтора десятка проектов.

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