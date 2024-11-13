Смартфон в зоне СВО: базовые боевые настройки, которые помогут сохранить вам жизнь Продолжаем рассмотрение вопросов применения «гражданских», коммерчески доступных смартфонов в зоне боевых действий.
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Смартфон в зоне СВО: базовые боевые настройки, которые помогут сохранить вам жизнь Продолжаем рассмотрение вопросов применения «гражданских», коммерчески доступных смартфонов в зоне боевых действий.
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